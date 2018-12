Milano, agenda weekend speciale Capodanno: ecco cinque proposte

Capodanno a Milano? Ecco alcuni consigli su cosa fare questo weekend in città.

MILANO IERI E OGGI – “TUTTA MIA LA CITTA’”





In una metropoli in continua evoluzione, il racconto per immagini della sua storia recente. Milano dalla seconda metà dell'800 fino ai giorni nostri. Come era ? Come è ? 100 scatti mettono a confronto zone, luoghi, persone della Milano di ieri con quella di oggi accompagnati da tante iniziative collaterali per vivere questo viaggio nella storia della città.

DOVE: Highline Galleria, via Silvio Pellico,2

ORARIO: Dal Lunedì al Venerdì dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 20 .00. Sabato e Domenica dalle 12.00 alle 21 .00

APERTURE SPECIALI - 31 Dicembre - aperti dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 20 .00- 1 Gennaio - aperti dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 20 .00

INFORMAZIONI: clicca qui

MERCATINO NATALIZIO DI PIAZZA PORTELLO





Fino al 6 Gennaio 2019, arriva il Mercatino natalizio di Piazza Portello, un'occasione unica per scoprire meglio dell’artigianalità e dei prodotti tipici del Trentino.In un'atmosfera di montagna, adulti e bambini possono scoprire e passeggiare tra le caratteristiche casette in legno illuminate da calde luci, assaggiando i prodotti tipici dell’enogastronomia e dell’artigianato trentino.

DOVE: Piazzale Portello

QUANDO: dal 23 Novembre 2018 al 6 Gennaio 2019

ORARIO: tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00

PREZZO: gratuito

INFORMAZIONI: clicca qui

MOSTRA SU FORTUNATO DEPERO





Al MUST di Vimercate è possibile visitare la mostra dedicata aFortunato Depero. Dopo Ligabue, Guttuso e Manzù, il museo dedica un'esposizione ad uno dei più importanti artisti del Novecento, con un percorso di 90 opere che narrano la ricerca di uno degli artisti più geniali del XX secolo, esponente di primo piano del movimento Futurista

DOVE: MUST, Museo del territorio di Vimercate, Corso Vittorio Emanuele

QUANDO: dal 15 Dicembre 2018 al 31 Marzo 2019

ORARIO: mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00. Venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00

PREZZO: 5€, ridotto 3€

INFORMAZIONI: clicca qui

DARSENA CHRISTMAS VILLAGE





A partire dal 6 Dicembre 2018, torna il Darsena Christmas Village, un fantastico villaggio natalizio con al centro un maestoso albero di Natale, un mercatino luminoso e la casa di Babbo Natale con la slitta che rendono magica l'atmosfera intorno alla pista di pattinaggio.

DOVE: Darsena

QUANDO: dal 6 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019

ORARIO: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 21.00. Nel weekend e nei giorni festivi dalle 11.00 alle 21.00

PREZZO: gratuito

INFORMAZIONI: clicca qui

RISTORANTE YAZAMA MILANO





Il primo ristorante giapponese Yazawa in Europa, situato in zona Brera, dove è possibile gustare la carne di Waigu alla griglia, riso saltato con cipolla in cocotte e ragù di Wagyu, riso con verdure in salsa speciale, sushi roll di Wagyu, ramen in brodo con ragù di Wagyu piccante e molto altro ancora.

DOVE: Yazawa Milano, Via San Fermo, 1

ORARI: dal martedì al sabato dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 22.30. Lunedì dalle 19.00 alle 22.30.

INFORMAZIONI: clicca qui





