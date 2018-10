Milano, agente di Polizia a processo: ha rubato 884 rotoli di carta igienica

Un agente di Polizia locale a processo a Milano per aver rubato... 884 rotoli di carta igenica. Non solo: l'uomo, 45 anni, ha asportato dai magazzini del comando dove era in servizio anche tre fusti di sapone liquido e materiale di cancelleria. Nonchè otto confenzioni di detergente multiuso e undici confenzioni di scotch da 10 rotoli. E' accusato di peculato e difeso da Tatiana Benelli. La quale, come riporta Repubblica, ha spiegato che il suo assistito soffre di un disturbo da accumulatore seriale. Gli 884 rotoli ed il resto della refurtiva sono stati trovati nel suo garage in provincia di Alessandria.