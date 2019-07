Milano: aggredisce due anziani senza motivo, accusato di tentato omicidio

Follia nel pomeriggio di sabato 29 giugno a Milano in zona Baggio, dove un egiziano 31enne ha aggredito un uomo di 70 anni per poi spostasi in via Novara ed aggredire un 80enne. Per il primo uomo fratture e lesioni al volto ed agli arti superiori: è stato colpito con violenza con un bastone per tende che l'aggressore gli ha strappato di mano. Poco dopo, l'egiziano ha scagliato una bicicletta contro un 80enne in via Cascina Bellaria, infierendo poi con calci e pugni. In quel momento, allertata da alcuni cittadini, è passata una pattuglia della Polizia locale che ha fermato l'aggressore, assieme alla Polizia di Stato. L'uomo, con precedenti per reati legati all'immigrazione, minacce e violenza in famiglia, non ha dato spiegazioni per queste violenze, è stato arrestato ed è stato portato a San Vittore. E' ora accusato di tentato omicidio e lesioni gravi.