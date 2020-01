Milano, aggressione con acido all'ex, sottoposta a fermo 47enne

E' stata sottoposta a fermo la donna di 47 anni che sabato 4 gennaio a Milano ha aggredito con l'acido un 28enne con cui aveva avuto una relazione. Il provvedimento della Procura di Milano fa riferimento all'aggressione in piazza Gae Aulenti in cui la donna, fermata e identificata dai carabinieri di Genova, aveva spruzzato in faccia dello spray al peperoncino e lanciato dell'acido contro il giovane che aveva conosciuto su un sito di incontri e con cui aveva avuto una relazione che l'uomo voleva interrompere. Il 28enne è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli con ustioni di primo grado al volto, di secondo grado al collo e bruciori a un occhio.