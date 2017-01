Milano, aggressioni con l'acido: oggi sentenza per Levato e Magnani



Il sostituto pg di Milano aveva chiesto di ribadire le condanne per l'ex compagna di Alexander Boettcher, e per il presunto basista delle aggressioni con l'acido Andrea Magnani. Oggi il verdetto



ATTESA PER IL VERDETTO - Potrebbe essere il giorno della verità per Levato e Magnani. Il sostituto pg di Milano Maria Grazia Omboni aveva chiesto di ribadire le condanne per Martina Levato, l'ex compagna di Alexander Boettcher, e per il presunto basista delle aggressioni con l'acido Andrea Magnani, nel processo d'appello con rito abbreviato. E oggi dovrebbe arrivare il verdetto tanto atteso.



PRIMO GRADO - In primo grado Levato è stata condannata a 16 anni di carcere che si aggiungono alla condanna a 12 anni che le era gia' stata inflitta per l'agguato contro l'ex fidanzatino Pietro Barbini. Magnani era stato condannato a 9 anni e 4 mesi. La ragazza ha reso dichiarazioni spontanee nelle quali ha detto che Boettcher, condannato a 14 anni per la vicenda Barbini (e' attesa la Cassazione) e a 23 anni per gli altri blitz, ha "una responsabilita' superiore nelle aggressioni rispetto alla mia e anche Magnani era consapevole".