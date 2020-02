Milano

Mercoledì, 5 febbraio 2020 - 19:10:00

Milano, albero cade per il vento e travolge una donna in via Cornelio Tacito Un albero è caduto in via Cornelio Tacito a Milano a causa del forte vento attorno alle 15.30 del pomeriggio e ha travolto una donna di 45 anni. La donna è stata portata all'opedale San Raffaele in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. L'albero era in un'area privata ed è stato sdradicato dal terreno dalle raffiche di vento. La 45enne camminava a piedi quando è stata colpita dall'albero ed è stata liberata dai vigili del fuoco che hanno segato il tronco in diversi pezzi.