Milano, alla festa delle Polizia Locale giurano 44 nuovi ghisa



Giuramento in piazza Duomo a Milano per 44 nuovi agenti della Polizia locale, durante le celebrazioni del 159esimo anniversario di fondazione del corpo.



"In questa giornata di festa diamo nuova energia salutando l'arrivo di 44 nuovi ghisa: 14 donne e 30 uomini che prestano giuramento ed entrano al servizio della città e dei milanesi con la loro carica di entusiasmo a voglia di fare", ha detto il sindaco della città, Beppe Sala. "Diamo il benvenuto alle nuove leve e insieme premiamo l'impegno e la professionalità di tanti veterani del corpo - ha detto Sala - agenti che si sono distinti nel tutelare la sicurezza nella nostra città". Il sindaco, fiero del lavoro degli agenti, ha sottolineato come tutti possano "fare ancora di più e ancora meglio. È per questo che siamo impegnati a rafforzare, anno dopo anno la nostra Polizia Locale con nuove risorse, nuovi mezzi e percorsi formativi che renderanno il corpo sempre più efficiente e presente nella vita quotidiana della città", ha aggiunto Sala. "Anche in condizioni di cronica carenza di risorse - ha chiosato il numero uno di Palazzo Marino - abbiamo scelto di investire sui giovani e sulla sicurezza: proprio in questi giorni si stanno svolgendo le prove per l'assunzione di decine di altri agenti e ufficiali che andranno a rafforzare i ranghi della Polizia Locale".