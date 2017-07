Milano, allarme bomba a Palazzo Marino rientrato

E' rientrato l'allarme bomba a Palazzo Marino, sede del Comune di Milano: la bonifica da parte dei carabinieri e degli artificieri e' terminata attorno alle 22 di giovedì 6 luglio e ha dato esito negativo. La telefonata anonima che ha fatto partire l'allarme era arrivata al quotidiano Repubblica, che ha poi girato l'informazione ai carabinieri. Gli uomini dell'arma insieme ai cani addestrati per scovare l'esplosivo hanno evacuato il palazzo e proceduto alle operazioni per oltre due ore. Il Palazzo era pressoche' vuoto a quell'ora ma era da poco finito il presidio "Nessuno e' illegale" in piazza della Scala organizzato da sindacato di base e dal centro sociale Il Cantiere.