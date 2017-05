Milano, anche il Papa "contro" il trasferimento a Milano del Tg5



"Papa Francesco, con la sensibilita' di sempre, ha voluto esprimere la sua solidarieta' anche ai lavoratori e ai giornalisti di Mediaset di Roma, impegnati in una difficile vertenza con l'azienda che vorrebbe imporre un trasferimento del Tg5 da Roma a Milano. L'appello del Papa non puo' che rafforzare chi, come noi, condivide le ragioni della loro lotta". Lo affermano in una nota Raffaele Lorusso e Giuseppe Giulietti, segretario generale e presidente della Fnsi, auspicando che "almeno in questa occasione, anche gli imprenditori vogliano ascoltare e fare proprie le parole di Francesco e che anche il governo e le istituzioni nazionali e locali vogliamo far sentire la loro voce e assicurare il loro impegno".