Milano, anche Obiettivo Tropici ha scelto Copernico per la sua sede milanese

Flessibilità, funzionalità e networking. Sono queste le parole chiave dell’attuale mondo del lavoro. Per questi motivi anche Obiettivo Tropici ha scelto Copernico per la sua sede milanese, un luogo dove incontrare professionalità diverse dalla propria ma complementari per sviluppare nuovi progetti.





Copernico Milano Centrale è, infatti, il primo esempio di concept workspace progettato per stimolare creatività e condivisione attraverso - ma non solo - il design degli spazi. Per Obiettivo Tropici non si è trattato quindi di una scelta casuale, ma di una strategia precisa.



Lo scopo è lavorare in un ambiente proiettato al futuro, in un luogo di scambio di idee e relazioni, dove far nascere importanti partnership e collaborazioni tra diverse realtà. Una scommessa già vinta, viste le sinergie nate e che si stanno consolidando tra Obiettivo tropici e altre imprese presenti all’interno di Copernico.





Obiettivo Tropici, con le sue quattro sedi di Bari, Roma, Catania e, appunto, Milano opera a livello nazionale e internazionale fornendo tutti i servizi legati al turismo e all’intrattenimento, alla comunicazione e alla messa in scena di spettacoli. Questo è reso possibile da un’ampia “scuderia” di professionisti che negli anni sono stati pionieri e protagonisti di numerosi progetti, in Italia e all’estero.