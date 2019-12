Milano, anziano scippato, arrestati due minori



Due 17enni sono stati arrestati dalla polizia per aver scippato, lo scorso settembre a poca distanza dalla fermata della metropolitana Famagosta, una collanina d'oro a un 65enne a Milano.



I 17enni, un italiano e un marocchino, hanno prima minacciato l'anziano che passeggiava assieme alla moglie e poi gli hanno strappato la collana. Gli investigatori del commissariato Porta Ticinese sono riusciti a individuare i due responsabili che, attraverso un album fotografico, sono stati riconosciuti dalle vittime. Ieri mattina gli agenti hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale per i minorenni.