Milano: aperta nuova micro struttura per senza tetto

(IMPRESE-LAVORO.COM) - Milano – È stata inaugurata oggi una nuova micro comunità con venti posti letto allo Scalo Romana, in una struttura gestita dalla Fondazione Fratelli di San Francesco e di proprietà di FS Sistemi Urbani (Gruppo FS Italiane). Si tratta di uno dei tasselli della riorganizzazione del sistema di accoglienza per i senza fissa dimora annunciata dal Comune e che prevede un ampliamento dell’offerta in termini quantitativi, ma anche il miglioramento in termini qualitativi del servizio. Sono sei - per un totale di oltre settanta posti - le piccole comunità di questo tipo aperte già da questo inverno sul territorio comunale e che rimarranno aperte in modo permanente. Si tratta di luoghi di accoglienza di piccole e medie dimensioni dove i senza fissa dimora vengono accolti in maniera continuativa, non solo di notte. La struttura, dunque, rappresenterà per loro una sorta di casa da gestire in comunità e con l’aiuto degli operatori presenti in maniera fissa.

“I sette ex scali ferroviari di Milano - dichiara Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani - rappresentano un asset di grande valore in quanto posizionati in contesti urbani strategici. La riqualificazione di queste aree, tra cui appunto l’ex scalo Milano Porta Romana, è stata avviata nel 2017 con la sottoscrizione dell’Accordo di Programma. Nell’ambito dell’iter di riqualificazione delle aree, FS Sistemi Urbani conferma la propria attenzione verso tematiche a sfondo sociale, fornendo sostegno alle persone meno fortunate. La scelta di partecipare a questo progetto nasce dalla volontà di contribuire nel nostro piccolo alla mitigazione del disagio sociale”.