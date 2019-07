Milano: approvata in Consiglio la delibera Daspo, ma la maggioranza è divisa

Milano: approvata in Consiglio la delibera Daspo. Maggioranza divisa

Il Consiglio comunale di Milano ha approvato il nuovo regolamento che amplia le aree dove la polizia locale puo' eseguire gli ordini di allontanamento per parcheggiatori abusivi, venditori abusivi, chi compie atti osceni, spacciatori e persone in stato di ubriachezza. La delibera e' stata approvata questa sera a Palazzo Marino, con 27 voti favorevoli, 5 contrari e 4 astenuti. Sul provvedimento, la maggioranza che sostiene il sindaco, Giuseppe Sala, per la prima volta si e' spaccata dopo quasi tre anni di amministrazione: se infatti hanno votato a favore anche i gruppi di opposizione di Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Lega, si e' invece staccato dal blocco dei favorevoli l'ala piu' a sinistra della maggioranza, con Milano Progressista e la capogruppo Anita Pirovano. Contraria anche Milano in Comune con Basilio Rizzo. Si sono astenuti Carlo Monguzzi (Pd), Manfredi Palmeri Matteo Forte e Alessandro De Chirico (Fi).

La delibera recepisce e integra i decreti sulla sicurezza a firma dei ministri dell'Interno, Marco Minniti prima e Matteo Salvini poi. Undici le grandi aree individuate: dai Navigli all'Arco della Pace, lungo corso Como fino a Gae Aulenti e corso Buenos Aires; dallo stadio di San Siro a Porto di Mare - boschetto della droga di Rogoredo compreso - , dall'ospedale Niguarda al retro della caserma Perrucchetti. Ma alcune aree sono collocate anche all'intero centro storico. Vengono poi individuati poi altri luoghi sensibili come le aree nel raggio di cento metri di distanza da scuole, aree verdi e parchi, monumenti, mercati: qui sara' possibile ai vigili dare gli allontanamenti, che - una volta recepiti dalla questura - potranno trasformarsi in Daspo urbani (provvedimento nelle mani del questore), ovvero divieti di permanenza su tutto il territorio della citta'.