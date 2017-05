Darsena, norme più stringenti: più vigilanza e niente maxischermi

La Darsena di Milano

MILANO: APPROVATO NUOVO REGOLAMENTO PER DARSENA

Con 25 voti favorevoli, 9 contrari e un astenuto, il consiglio comunale di Milano ha approvato il nuovo regolamento della zona portuale della Darsena. Per la prima vota il 'porto dei milanesi' potrà disporre di una normativa precisa, dettagliata e stringente per l'utilizzo di uno dei luoghi più simbolici e apprezzati dai cittadini e dai turisti. Il riordino normativo è stato messo a punto per garantire equilibrio tra sostenibilità ambientale, tutela delle esigenze di vivibilità dei residenti e valorizzazione economica degli spazi, perché la notevole attrattività sul mercato della Darsena si traduca anche in risorse per fronteggiare gli altrettanto notevoli costi di gestione.

I ricavi delle concessioni saranno infatti completamente destinati per la manutenzione della Darsena, che solo per la raccolta dei rifiuti costa all'Ente circa un milione di euro l'anno. Il disciplinare definisce le regole per le concessioni di spazi (temporanei e ordinari) assegnati esclusivamente attraverso procedimenti di gara pubblica. Gli spazi da assegnare sono molto limitati sia per l'occupazione di suolo ed acqua che per l'ormeggio di imbarcazioni. Ci sarà più vigilanza e niente maxischermi.