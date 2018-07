Milano, armato di coltello e bottiglia di vetro minaccia i passanti: bloccato

I poliziotti hanno arrestato un uomo che minacciava i passanti con un coltello a serramanico in via Cambi, ripetendo frasi sconnesse. Gli agenti del commissariato Bonola, come riporta un video diffuso dal sindacato di polizia Sap, lo hanno immobilizzato e arrestato. Si tratta di un nigeriano, Mamadou Yacoub, 36 anni, immigrato regolare, già noto alle forze dell’ordine. È accusato di resistenza a pubblico ufficiale, e indagato a piede libero per i reati di procurato allarme, e false dichiarazioni sulla propria identità.



LAMPUGNANO, ALTITONANTE (FI): "MILANO FUORI CONTROLLO"



"I passeggeri di un bus minacciati nella stazione di LAMPUGNANO da un immigrato armato di coltello sono l'ennesima dimostrazione del disastro Milano, risultato di quell'immigrazione fuori controllo, che tanto piace a chi governa la città". Commenta così il coordinatore di Forza Italia a Milano, Fabio Altitonante l'aggressione di oggi. "Grazie ai poliziotti del commissariato di Bonola, che sono intervenuti prontamente, fermando l'immigrato e proteggendo i cittadini in pericolo", afferma Altitonante. "Ora auspichiamo che questo soggetto sia cacciato dall'Italia velocemente, insieme a tutti coloro che non hanno diritto di stare qui e rendono le nostre città molto più insicure".



LAMPUGNANO, SARDONE (FI): ACCOGLIENZA SENZA FRENI MOLTIPLICA I DELINQUENTI

"Momenti di paura alla stazione degli autobus a LAMPUGNANO. Un immigrato ha bloccato la partenza di un pullman e si è avventato verso alcuni presenti, brandendo un coltello. Per fortuna il pronto intervento degli uomini della Polizia ha evitato un dramma. E' l'ennesimo atto violento collegato all'immigrazione a Milano. La propaganda sull'accoglienza a tutti i costi, cara alla sinistra milanese, produce solo delinquenti e sbandati. La Milano governata dal Pd è sotto assedio: ovunque immigrati che bivaccano, balordi nelle strade, criminali nei quartieri". Lo commenta in una nota Silvia Sardone, consigliere comunale e regionale di Forza Italia. red 121913 LUG 18 NNNN