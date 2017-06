Milano, arrestato ladro accumulatore seriale: teneva tutta la refurtiva

E' stato arrestato in via Valassina dopo un furto con strappo ai danni di una ragazza in bicicletta ieri sera in Corso Monforte intorno alle 19, ma e' stato dalla perquisizione domiciliare che e' venuto fuori un vero e proprio deposito di oggetti rubati. Il ladro accumulatore seriale era un italiano di 43 anni: nel box in via Cufro dove vive gli agenti hanno trovato 14 borse, 15 portafogli, 27 documenti di identita' e 24 carte di credito oltre a numerose tessere di supermercati: qualcosa di insolito per un borseggiatore, che invece tende a disfarsi degli oggetti rubati e prende solo i soldi e gli oggetti di valore. Nel corso del pomeriggio di ieri, per altro, secondo quanto ricostruito dalla polizia, aveva rubato anche un motorino in viale Jenner. L'uomo dovra' rispondere anche di ricettazione.