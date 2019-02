Milano, arrestato nonno spacciatore di 81 anni: era il "ras" del quartiere

Nonno spacciatore arrestato dalla polizia: aveva infatti ben 81 anni l'uomo arrestato dagli agenti di Polizia del Commissariato Porta GEnova l'1 febbraio in via Fleming. Nonostante l'età non più verdissima, l'uomo, con molti precedenti specifici, continuava ad esercitare un ruolo di primo piano nella piazza della sua zona, sulla quale aveva un controllo quasi assoluto. E' stato arrestato assieme ad un complice 38enne, con l'accusa di spaccio e detenzione abusiva di armi. Sequestrati due pistole e dieci chili di droga.