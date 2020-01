Milano, arrestato per detenzione di marijuana il modello Gregorio Crappa



È stato arrestato a Milano, in zona Loreto-via Padova, il modello 24enne originario di Biella Gregorio Crappa. Il ragazzo sarebbe stato segnalato agli agenti della Polizia di Stato per un via vai sospetto in uno stabile della zona e dopo alcuni appostamenti i poliziotti sono intervenuti con una perquisizione dell’abitazione.



In casa sono stati trovati 21 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e 250 euro in contanti. Il 30 dicembre scorso, il modello è stato portato al commissariato Villa San Giovanni e il giorno successivo è stato processato per direttissima.