Milano, arriva l'asilo in tarda serata con i pensionati

A Milano l'asilo in tarda serata con i pensionati

A partire da venerdì 19 maggio 2017, il centro comunale Cam di via Lampugnano a Milano, nel Municipio 8, si prenderà cura dei bimbi del quartiere per un paio di serate al mese. Dalle 20.00 alle 23.00, due educatori ed una squadra di anziani volontari dell'Auser, insegnanti delle scuole medie ed elementari in pensione, faranno da baby- sitter ai piccoli e i ragazzini del quartiere, dai tre ai 14 anni. Diverse attività animeranno le serate dei piccoli ospiti: dai corsi di cucina, alla musica, alle favole raccontate.

Si inizia il 19 maggio con Mani in pasta, laboratorio per giovani cuochi, si continua il 9 giugno con una serata disco e il 23 con una maratona di letture, per finire il 30 con un evento a sorpresa. L'idea, nata sulla scia del progetto del nido notturno di Anita Pirovano, è venuta al presidente del Municipio 8, Simone Zambelli e a Gaia Romani, giovanissima presidente della commissione Politiche sociali della zona. "Volevamo costruire un progetto intergenerazionale - spiega Gaia Romani - che mettesse le esigenze dei più piccoli e dei loro genitori insieme a quelle dei nostri anziani volontari che, non avendo magari nipoti, hanno voglia di fare i nonni".