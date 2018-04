Milano, arriva IF: LA FILMOGRAFIA IMMAGINARIA



Il 3 maggio alle 18:00 presso la Mondadori di Piazza Duomo, ci sarà l'opening di "IF: LA FILMOGRAFIA IMMAGINARIA". Una mostra con le Cinestesie di Maurizio Temporin, facente parte del progetto Mondadori Start, organizzata insieme a Fondazione Maimeri e Francesca Martire. Curata da Angelo Lorenzo Crespi, con il supporto di Silvia Basta.



All'evento parteciperanno l’artista Luigi Serafini e il regista e scrittore Fabio Guaglione con cui si parlerà del nuovo libro che lui e Temporin stanno scrivendo a quattro mani: IF; libro che presto sarà pubblicato sempre da Mondadori. Ospiti anche Tiziana Troja di Le Lucide di Lucidosottile che racconterà le Cinestesie in chiave musical.