Milano, arriva il Torneo di Halloween dedicato ai più piccoli

Non solo dolcetto o scherzetto, Halloween diventa anche una festa dedicata allo sport con la "A.C. Garibaldina 1932". Mercoledì 31 ottobre è in programma il torneo di calcio dedicato ai bambini che si terrà alle ore 17:00 al centro sportivo G. Massola, in via don Minzoni 4 (Milano).



Un avvincente quadrangolare in perfetto stile Halloween, dove i ragazzi giocheranno truccati. Ma prima ci sarà spazio anche per la caccia al tesoro, con tanto di vampiri, licantropi, zombies e scheletri. Il mistero verrà svelato a suon di indovinelli prima di scendere in campo. Anche la scelta dello sponsor è in tema, parliamo delle "Onoranze Funebri Bausan" (Via degli Imbriani 40, Milano), che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Alla fine della partita merenda per tutti i piccoli "mostri" che parteciperanno alla divertente manifestazione.