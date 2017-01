Milano, arriva la tassa da 52 euro sugli asili. Aumenti su mense e dopo scuola

ARRIVA A MILANO LA TASSA DA 52 EURO SUGLI ASILI COMUNALI

Debutta a Milano la tassa sull'asilo comunale: una quota fissa di 52 euro all'anno per l'iscrizione alle scuole materne, così come avviene oggi per i nidi. E' la novità che si appresta a varare il Comune che aveva già annunciato una rimodulazione delle tariffe per i servizi.

MANOVRA DA TRE MILIONI. AUMENTI ANCHE SU MENSE E DOPO SCUOLA

Come spiega Repubblica, si tratta di una manovra complessiva da circa tre milioni di euro, presentata dalla vicesindaca e assessore all'educazione Anna Scavuzzo durante la seduta congiunta delle commissioni Bilancio ed Educazione sul bilancio di previsione 2017. Sono previsti anche aumenti su mense scolastiche, i centri estivi, i pre e post scuola, scuole vacanza e i servizi educativi del comune.