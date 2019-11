Sardine in arrivo a Milano. E il Pd le spinge (ma senza bandiere). E poi?

ASCOLTA LA RUBRICA "PINOCCHIO" OGNI GIORNO SU RADIO LOMBARDIA (100.3), IN ONDA ALLE 19.10 DURANTE IL PROGRAMMA DI APPROFONDIMENTO "PANE AL PANE" E IN REPLICA IL GIORNO DOPO ALLE 6.45

di Fabio Massa



Su questa cosa delle Sardine qualcosa dobbiamo dire. Sul movimento di Bologna niente da eccepire. Anzi. Mi piace la gente in piazza che magari contesta, e non spacca niente. Mi piace molto. Il problema è che poi le Sardine stanno arrivando a Milano. E qui - da altre parti non so - la questione si complica. Perché di fatto tra i leader pare ci sia gente ex Sel, ex girotondi eccetera eccetera. I quali, tradizionalmente, vengono affiancati dai militanti del Partito Democratico, però senza bandiere. In pratica funziona così: si dice niente bandiere, e il Pd non ci mette il simbolo. Però poi si fa un paiolo così per portare la gente in piazza che pur sempre è del Pd, anche se non marchiata Pd. Così la piazza diventa bella piena, e lancia messaggi magari anche in contrasto, o non in perfetta consonanza, con il Pd. E allora il Pd prova a inseguire la piazza che ha contribuito a costruire, mandando la propria gente, senza simboli di partito. Alla fine si va alle urne e si scopre che gli elettori del Pd, che erano in piazza come Sardine, votano comunque Pd, ma sono sempre loro. E le percentuali non cambiano di nulla. Ma allora, non sarebbe meglio risparmiarsi la fatica, lasciare le sardine a Bologna e cominciare a fare, o continuare a fare, politica seria sui territori?