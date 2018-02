Milano, in arrivo dieci nuovi autovelox. Da via Novara a viale Zara: mappa

MILANO, ARRIVANO DIECI NUOVI AUTOVELOX

Da viale Zara a viale Famagosta fino a viale Forlanini. Il Comune di Milano prepara dieci nuovi autovelox da installare sulle strade del capoluogo milanese nel corso del 2018. Lo scorso 9 febbraio Palazzo Marino ha infatti pubblicato un provvedimento dirigenziale per l'acquisto di 10 nuovi autovelox, secondo quanto riporta il Giornale.

LA MAPPA DEI NUOVI AUTOVELOX

In particolare, saranno installati in viale Zara, via Novara, via Marochetti, viale Forlanini. Saranno inoltre raddoppiati gli occhi elettronici in viale Famagosta e in viale Fermi. Insomma, molti dei principali snodi stradali di Milano. Si prevede dunque un nuovo salasso per gli automobilisti milanesi.

AUTOVELOX, COMAZZI (FI): "SINISTRA CONTINUA A SPREMERE I CITTADINI"

"La sinistra continua a spremere i cittadini: non bastavano i nuovi autovelox installati quest'autunno; una determina del 9 febbraio ci dice che da settembre 2018 in poi il Comune di Milano ne installerà altri 10, per un totale di 26". Così in una nota Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale. "Oramai pur di fare cassa sono disposti a tutto, senza contare che nel 2019 il biglietto Atm potrebbe aumentare a 2 euro. Nessun esponente del Pd ci ha ancora rassicurati in questo senso, tant'è che lo stesso Monguzzi ha criticato la maggioranza con un categorico "non contate su di me".