Milano, asilo nido Guicciardi allagato, ricollocati 59 bambini

Saranno ricollocati, a partire da questo pomeriggio, i 59 bambini e bambine che stanno già frequentando l'asilo nido Guicciardi a Milano, allagato dopo la pioggia caduta domenica notte. Dal Comune di Milano si spiega che la protezione provvisoria, realizzata dall'impresa che sta eseguendo i lavori sul tetto della scuola, non ha trattenuto l'acqua, che si è infiltrata nei locali del nido. ''Dopo i ritardi di questa estate i lavori dovevano essere portati a termine ponendo la massima attenzione a che la situazione di infiltrazioni avvenuta ad inizio anno non si ripetesse", spiega l'assessore all'Educazione del Comune di Milano, Laura Galimberti. "Così evidentemente non è stato e per questo abbiamo avviato un'analisi tecnica approfondita per accertare le eventuali responsabilità. Non possiamo che scusarci con tutte le famiglie per questi ulteriori disagi e ci auguriamo che il cantiere venga chiuso al più presto, per poter far rientrare tutti i bambini''. Una soluzione definitiva è prevista in circa un mese, ma è stato chiesto all'impresa di installare entro una decina di giorni una copertura temporanea per permettere le lavorazioni senza ulteriori incidenti.