Milano, Asl al collasso: "Numeri finiti, tornate domani..."

Distretto 5 della Asl, piazza Bande Nere. Ore 10,25. "Spiacenti, sono finiti i numeri, tornate domani o andate in un'altra Asl". Il personale fa quello che può ma in sala d'attesa, chiamiamola così, e nel cortile, al freddo, ci sono un centinaio di persone. Non e' una bella cartolina di Milano quella della sanità burocratica (gli ospedali, pubblici e privati sono altra cosa). In fila anziani, invalidi, immigrati. Gente che attende di fare un certificato, la vaccinazione o semplicemente vuole cambiare il medico. Una nota dolente spiaggiata dalla burocrazia.