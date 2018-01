Milano, aspetta la ex sotto casa con un coltello: arrestato

Milano, aspetta la ex sotto casa con coltello: arrestato

Un 46enne italiano è stato arrestato dai carabinieri a Vimodrone, in provincia di Milano, per atti persecutori. Vittima la ex compagna coetanea con cui ha avuto una relazione di oltre 20 anni, interrotta lo scorso maggio. I due hanno una figlia, oggi maggiorenne. Le manette sono scattate ieri al culmine dell'ennesimo episodio di stalking. L'uomo, con un precedente alle spalle e problemi di alcolismo, ha aspettato la donna sotto casa con un coltello da sub lungo 26 centimetri: sapeva infatti che in orario serale la ex avrebbe portato il cane a passeggio. La 46enne si è però accorta della presenza del coetaneo prima di uscire dall'abitazione, e ha chiamato le forze dell'ordine. I militari dell'Arma sono intervenuti, arrestandolo.

Dal maggio scorso l'uomo, cacciato di casa dalla compagna a relazione finita, era riuscito a farsi ospitare dai vicini di casa, continuando a perseguitare la compagna. Nonostante fosse sottoposto a divieto di avvicinamento da settembre 2017, a Santo Stefano era riuscito a raggiungere la ex, aggredendola. La donna, però, non aveva denunciato l'accaduto. Solo ieri, allarmata dal coltello in possesso dal 46enne, ha chiesto aiuto.