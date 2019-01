Milano, assicurazioni e spray urticante per difendere personale Atm

"Siamo costretti a registrare ancora aggressioni ai danni del personale Atm". Lo afferma l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato. "Ho appreso che, nella giornata di idomenica, alla fermata Duomo della M3 a Milano, un agente di stazione Atm e' stato preso a sputi e aggredito. Fortunatamente l'uomo e' riuscito a difendersi, venendo poi trasportato al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie".



"In virtu' dei numerosi episodi violenti che coinvolgono dalla parte delle vittime il personale di Atm - ha proseguito De Corato - continuo ad auspicare che l'azienda nomini autisti e controllori come 'Polizia amministrativa', come previsto dalla delibera approvata dalla Giunta regionale su mia proposta, dotandoli di tessera di riconoscimento e di fascia distintiva, per una maggiore loro tutela". " Come Regione Lombardia - ha concluso l'assessore - metteremo a disposizione 50 mila euro per dotare il personale del trasporto pubblico locale di strumenti di difesa come lo spray urticante. Infine, ribadisco la necessita' che Atm e Comune assicurino gratuitamente il personale viaggiante, autisti e controllori nelle stazioni della metropolitana, sempre piu' spesso vittime di aggressioni".