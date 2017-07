Milano: Atm, guardie bloccano tre writers a Bisceglie M1

Metropolitana linea 1 Milano

Tre writer sorpresi e fermati ieri sera da due guardie della security di Atm mentre stavano per imbrattare due treni nel ricovero oltre la stazione di Bisceglie M1. I graffitari, di nazionalità spagnola, spiega l'azienda, "sono stati intercettati dalla centrale operativa security di Atm che, grazie al sistema di telecamere, ha inviato prontamente il personale sul posto, attivando le procedure di intervento condivise con le Forze dell'Ordine. Sono stati trovati con addosso zaini pieni di bombolette spray e con le tipiche telecamere utilizzate dai writers.



Il personale Atm li ha trattenuti in attesa dell'arrivo dell'Unità Tutela Decoro Urbano della Polizia Locale e della Polizia di Stato che ha arrestato i tre graffitari. Grazie anche alla proficua collaborazione con le Forze dell'Ordine, Atm riesce, attraverso le proprie persone e ai propri sistemi di sicurezza, a contrastare fenomeni sensibili e a salvaguardare il patrimonio dei suoi depositi e dei suoi mezzi. Infatti, i sistemi di controllo e di allarme adottati da Atm negli ultimi anni e il costante lavoro di monitoraggio e analisi del personale della Security si dimostrano ancora una volta efficienti ed efficaci contro chi danneggia i beni pubblici". Secondo i dati di Atm, "Nei primi 6 mesi del 2017 si rileva una forte diminuzione del numero di eventi: dai 98 del 2016 ai 50 nello stesso periodo del 2017; gli imbrattamenti totali sono passati da 48 a 33 e i casi di imbrattamenti parziali e sventati dalle squadre Security sono passati da 50 a 17.



La conferma arriva anche dalla diminuzione (-67%) del numero di writers fermati: 8 tra gennaio e giugno di quest'anno, rispetto ai 21 fermati nello stesso periodo dell'anno scorso. In questo momento storico, il numero di treni di Atm graffitati è quasi pari a zero, un risultato che non si vedeva da anni e che è frutto del grande lavoro del Servizio Security".