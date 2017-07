Antonio Barbato

Milano, attesa per l'incontro tra Sala e Barbato



Attesa per l'incontro di oggi tra il sindaco Giuseppe Sala e il comandante della Polizia locale Antonio Barbato. Molte le polemiche suscitate da un verbale giudiziario inerente le indagini sulle infiltrazioni mafiose in appalti nella vigilanza privata e in una catena della Gdo, a Milano (culminate in un'operazione della Dda il 15 maggio scorso) all'interno del quale sono finite dichiarazioni del comandante della Polizia locale del capoluogo e alcuni suoi incontri con un 'intermediario' poi scoperto essere un presunto esponente del clan Laudani, Domenico Palmieri, ex dipendente provinciale, arrestato in quell'indagine. Il capo dei vigili è sicuro che verrà tutto "spiegato" dato che alla fine si tratta di una vicenda in cui lui non e' indagato ma solo "persona informata dei fatti". Ma anche nel Pd non tutti sono sicuri di poter "salvare", per una questione di opportunità politica, l'attuale capo della polizia localee farlo quindi rimanere al suo posto.

Prima dell'incontro con il primo cittadino Barbato vedrà l'assessore alla Sicurezza Carmela Rozza. A quanto si apprende, a Barbato è stato chiesto di presentare anche una memoria scritta sui fatti che lo riguardano.

La questione ha toccato anche Franco D'Alfonso, consigliere comunale e delegato al bilancio della Cittaà metropolitana, che ha gia spiegato: "Confermo che sarò in ogni caso con voi fino alla chiusura di questa telenovela del bilancio e farò di tutto per impostare ed avviare tutti i progetti possibili per una fase che tutti speriamo di lancio più che di rilancio della Città Metropolitana".



"Non appena fuori dai riflettori di questa vicenda oggettivamente marginale e modesta che mi vede mio malgrado coinvolto, il mio contributo a voi ed a tutti sarà quello di cercare di mettere in guardia sul fatto che il sistema è prossimo al collasso - prosegue D'Alfonso - non è possibile, veramente, che il dalli alla politica sia considerata una cosa normale, che il ravanare nelle pattumiere o l'origliare alla porta sia strumento per distruggere l'unico patrimonio di cui disponiamo, la credibilità, la reputazione ed il rispetto. E tutto questo senza che nessun fustigatore di costumi o indignato speciale usi la propria autorevolezza per dire qualcosa, considerando il silenzio un grande segno di attenzione e di profondo impegno ! Come capite sono considerazioni che vanno ben al di là della marginalissima questione odierna, che in sé interessa solo l' "immerdato" e le persone vicine, ma penso, seriamente, che non affrontare qui e subito questo problema di fondamento del sistema sarebbe, sarà perdere l'ennesima occasione per cercare di fermare il declino morale della politica e della gestione della cosa pubblica senza la sicurezza di avere poi un'altra occasione per farlo. Ancora un grande grazie a tutti, che vi invio chiedendovi di non mollare mai sui principi e sui valori della buona politica che abbiamo cercato, e dico io siamo riusciti, di realizzare in questi mesi di faticoso lavoro comune, come io non mollero' qualsiasi saranno le decisioni che prenderò in futuro (tranquilli, nessun gesto particolare neanche minimo a breve o in favore di telecamere) Un abbraccio a tutte ed a tutti, di cuore"