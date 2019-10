Milano, attraversa i binari e viene investito da un treno, morto un uomo

Un uomo è morto mentre dopo essere stato investito da un treno a Paderno Dugnano, in provincia di Milano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sesto San Giovanni e i Vigili del Fuoco del comando provinciale. La vittima è un 47enne di origini senegalesi. Secondo le prime ricostruzioni pare che l'uomo stesse attraversando in bicicletta le rotaie con le cuffie e non si sia accorto che stava sopraggiungendo il treno che lo ha poi travolto.