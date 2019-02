Milano: autobus contro auto della polizia, tre feriti



Tre agenti di polizia sono rimasti feriti dopo che un autobus dell'Atm, linea 61, ha tamponato due volanti in sosta in via Pietro Paleocapa, a pochi metri dalla stazione di Cadorna. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 8, l'autista ha perso il controllo del mezzo e ha colpito le auto della polizia sul ciglio della strada che sono state sbalzate travolgendo tre poliziotti che si trovavano sul marciapiede insieme ad altri colleghi per un servizio coordinato di controllo del territorio.



Ad avere la peggio e' stato un agente di 25 anni che e' stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda dove e' stato sottoposto a intervento chirurgico per stabilizzare gravi fratture agli arti inferiori. Meno gravi le condizioni degli altri due feriti. Un coetaneo del ferito piu' grave ha riportato la frattura del malleolo mentre il terzo, un 29enne, e' stato gia' dimesso con una prognosi di tre giorni per delle lievi contusioni. Sull'incidente procede la polizia locale. I 'ghisa' hanno effettuati i rilievi sul posto e stanno raccogliendo i filmati delle telecamere di sicurezza della zona per ricostruire la dinamica. Secondo quanto riferito da Atm, il conducente avrebbe avuto un malore. Il dipendente dell'azienda dei trasporti milanese, uscito illeso dallo scontro e' stato portato in ospedale in codice verde perche' in forte stato di shock. Come da protocollo e' stato sottoposto agli esami tossicologici e nelle prossime ore sara' ascoltato dagli agenti della polizia locale.