Milano, avvocatessa accoltellata nel suo studio: è in gravi condizioni

Milano, avvocatessa accoltellata nel suo studio da un cliente: è in gravi condizioni

Un'avvocatessa e' stato ferita a coltellate nel suo studio di via dei Pellegrini in centro a Milano, poco prima delle 19 di giovedì 20 luglio. La 57enne, Paola Marioni il suo nome, e' stato trasportata in gravi condizioni al Policlinico del capoluogo milanese. Secondo le primissime ricostruzioni degli investigatori della Squadra Mobile la donna sarebbe stata colpita all'addome durante un appuntamento di lavoro terminato con una lite.