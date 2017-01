Milano, bambina aggredita al San Carlo. Attesa per una risposta della scuola



Il prestigioso collegio San Carlo a Milano è finito nei giorni scorsi al centro di una vicenda poco edificante che attende ancora di essere chiarita. Almeno per quanto riguarda i genitori di una bambina di 7 anni che vogliono delle risposte dai vertici dell'istituto.

L'"INCIDENTE" - Una bambina di 7 anni che frequenta il collegio San Carlo a Milano si è incrinata una costola dopo essere caduta per terra mentre scappava da quattro suoi compagni di classe. Secondo i genitori si è trattato di una "vera e propria aggressione di gruppo", mentre per la scuola non sarebbe stato altro che il risultato di una "normale dinamica di gioco tra compagni di classe".



Peccato che i due alunni ritenuti responsabili dell'incidente sono stati sospesi. Decisioni non ordinaria per dei bambini di una scuola elementare, soprattutto in caso di incidenti. Ma c'è anche un altro aspetto nella vicenda che fa venire il sospetto che si tratti di vero e proprio bullissimo. Secondo quanto riporta "La Repubblica", infatti, i bambini protagonisti dell'inseguimento ai danni della loro compagna sarebbero già conosciuti per le "continue prevaricazioni e angherie" ai danni degli altri alunni.



Per il momento l'istituto si è trincerato nel silenzio, ma molti sperano che in una replica più decisa rispetto a quella in cui si parlava di una "normale dinamica di gioco tra compagni di classe", anche perchè i genitori della piccola sembrano intenzionati a non arrendersi e a voler chiedere spiegazioni.