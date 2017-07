Milano, bambina dimenticata in auto: salvata in extremis



Bambina dimenticata in auto stamani nel parcheggio nei pressi della fermata della metropolitana di Bisceglie, linea 1, alle 9.30, sul posto è intervenuta la Polizia assieme al 118 e l'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso.



La questura non fornisce al momento maggiori dettagli sull'accaduto, la bambina sta bene, le generalità della madre non sono state diffuse, si tratterebbe di una dimenticanza e non di un gesto volontario.