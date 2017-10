Milano, bambina molestata a Chinatown: fermati due sospetti

Bambina molestate a Chinatown: le immagini diffuse dalla Polizia

Bambina di sei anni molestata in un palazzo della Chinatown milanese: ci sono due persone sospettate, fermate dagli uomini della Squadra Mobile nel Monzese e sulle quali sono in corso accertamenti. Non ci sarebbero al momento provvedimenti nei confronti di nessuno dei due. Nella mattinata di martedì 3 ottobre le forze dell'ordine avevano diffuso le immagini del principale sospettato della violenza avvenuta l'11 settembre in via Bramante. Questa la descrizione: tra i trenta e i quarant'anni, di corporatura media, magro, alto circa 1.80 metri, ha i capelli radi, le orecchie sporgenti. Al momento dei fatti indossava una maglietta a maniche lunghe nera, jeans e scarpe nere. Non ha problemi nella camminata, anche se agli investigatori della squadra mobile ha colpito il suo modo di muovere le gambe, con passi lunghi.