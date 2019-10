Milano, bambino di 5 anni cade dalla tromba delle scale a scuola: è grave

Milano, bambino di 5 anni cade dalle scale a scuola: è grave

Un bambino di 5 anni e' caduto dalla tromba delle scale a scuola questa mattina alle 9.45 a Milano. L'istituto scolastico si trova in via Goffredo Bussero nella periferia nord. Le sue condizioni sono gravi. Il bambino e' stato soccorso in codice rosso dal 118 e portato al Niguarda. Sul posto anche i carabinieri.

Il bambino e' caduto dalla balaustra al secondo piano ed e' precipitato fino al piano interrato per una altezza di dieci metri, riportando traumi gravissimi. Dalle prime informazioni raccolte dagli investigatori non sarebbe stato spinto ma avrebbe fatto tutto da solo. I militari stanno comunque ascoltando i suoi compagni e gli adulti presenti nella scuola