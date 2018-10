Milano, "Bando alle periferie": ecco i progetti vincitori

I vincitori del Bando alle Periferie 2018 presentano i loro progetti domani pomeriggio, martedì 23, a partire dalle 16, alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini 4: 26 proposte per migliorare la qualità della vita in tutti i quartieri della città. Sarà un’occasione per incontrare decine di associazioni, organizzazioni di volontariato, fondazioni, imprese sociali che operano negli ambiti della promozione sociale, sportiva, culturale, di food policy e sostenibilità ambientale, capaci di attivare le reti territoriali e le organizzazioni dei cittadini per rendere i quartieri più vitali, solidali, ricchi di offerte e opportunità per chi li abita.

Dei progetti vincitori, undici si riferiscono ai cinque ambiti già individuati dall’Amministrazione nel 2017 (Giambellino-Lorenteggio, Corvetto-Chiaravalle-Porto di Mare, Adriano-Padova-Rizzoli, Niguarda-Bovisa e Qt8-Gallaratese), tre interessano trasversalmente tutti i cinque ambiti e dodici verranno realizzati negli altri quartieri della città. Il totale dei finanziamenti comunali per sostenere il programma ammonta a circa un milione di euro, il doppio rispetto a quanto stanziato per la prima edizione.

Cultura, musica, arte, teatro, sport sono solo alcune delle componenti dei progetti in programma, scelti dal Comune di Milano tra 170 proposte presentate: valorizzano cortili, piazze e strade trasformandoli in luoghi di condivisione e di socialità, realizzano corsi e attività di animazione e integrazione con i residenti, fanno emergere identità e potenzialità meno note dei quartieri, sempre coinvolgendo attivamente cittadini e servizi locali. L’idea sottesa al Bando, infatti, è quella di stimolare una rigenerazione urbana che parta dal basso, favorendo il dialogo degli attori locali con l’Amministrazione, che in parallelo porta avanti i propri programmi di riqualificazione.

All’incontro interverranno tra gli altri il delegato del Sindaco alle Periferie Mirko Mazzali , la presidente della commissione consiliare Periferie Roberta Osculati , gli assessori Gabriele Rabaiotti (Casa, Lavori pubblici) e Pierfrancesco Majorino (Politiche sociali) e Corrado Bina per la Direzione sviluppo e coordinamento strategico piano periferie.

Di seguito i progetti vincitori e le associazioni che li promuovono:

Quartieri Adriano-Padova-Rizzoli-Greco

VAMOnos (Associazione La Nave del sole onlus) ● Progetto Insieme - Adriano Padova (Cus Milano Rugby Asd) ● Le alleanze dei corpi (Associazione Ariella Vidach-Aiep) ● BinG - Binari Greco (ABCittà società cooperativa sociale onlus)

Quartieri Corvetto-Chiaravalle-Gratosoglio-Ponte Lambro

Bloop Experience Milano (Associazione Lato Corto) ● #IncontrInCorvetto (Associazione di promozione sociale Casa per la pace) ● CHIA.MO CHIAravalle Mondo (Passepartout rete di imprese sociali) ● Un quartiere per amico (Fare assieme) ●Cinema Cibo e pedali in Gratosoglio (Associazione socio-culturale Milano sud) ● Ponte Lambro tra storie e identità (Società cooperativa sociale A.me.lin.c. onlus)

Quartieri Giambellino-Lorenteggio-Chiesa Rossa

Sport in the block – Periferie resilienti (Altropallone Asd onlus) ● So.Stare con l’Arte (Associazione culturale Trillino Selvaggio) ● Gymbellino (Ardita Giambellino Asd) ● Smussare gli angoli: pratiche per (ri)generare convivenza (Amapaola) ● OPEN! (Zero5 Laboratorio di utopie metropolitane cooperativa sociale) Quartieri Niguarda-Bovisa-GhisolfaIl teatro di tutti (Fondazione Paolo Grassi) ● CITTÀ-SUONO (Associazione terzo paesaggio) ● “Un cortile per tutti” (Cascina biblioteca cooperativa di solidarietà sociale A.r.l. onlus)

Quartieri QT8-Gallaratese-Q.to Oggiaro-Villapizzone

La tua storia, il mio futuro (Fondazione Pime onlus) ● Alimentiamoci: il gusto la salute il benessere dello stare insieme nel quartiere Qt8-Gallaratese (Auser Milano volontariato onlus) ● Bis-Boccia a Quarto (Ambiente-Acqua onlus) ● 5 miglia da Milano (Associazione le compagnie Malviste) ● 5 Cerchi per rigenerare la periferia (Aics- Comitato interprovinciale milanese) MultiambitoIl fanciullino di Milano (Compagnia teatrale Dionisi) ● Super il festival delle periferie, esperienze e idee che fanno la città (TumbTumb) ● TTM - Together To Move (Uisp Comitato territoriale di Milano)