Profughi alla Caserma Montello: la festa di benvenuto

Milano, bando ex caserma Montello. In gara una coop coinvolta in Mafia Capitale



Dopo tanto discutere è incominciato l'iter per la gestione dell'ex caserma Montello, dove sono ospitati migranti richiedenti asilo in attesa che la loro posizione venga "chiarita". Ma, come scrive l'edizione milanese de Il Giorno, c'è stata già una sorpresa.



Durante la prima seduta pubblica di apertura delle buste con le 13 offerte inviate in Prefettura da altrettante associazioni del Terzo settore interessate a occuparsi dell' accoglienza dei richiedenti asilo - oltre a realtà c'è consolidate sul territorio - ci sarebbe in corsa anche un' associazione temporanea d'imprese (Ati) con capofila "Tre Fontane società cooperativa sociale" con sede a Roma affiancata dalla lucana Senis Hospes. Nomi - sottolinea il quotidiano milanese - che hanno destato qualche perplessità perchè Tre Fontane faceva parte del gruppo La Cascina, ritenuto vicino a Comunione e Liberazione e pesantemente coinvolto nell'inchiesta Mondo di Mezzo, che ha scoperchiato il sistema corruttivo di spartizione degli appalti sull' emergenza profughi ribattezzato Mafia Capitale.





LEGA: FARE CHIAREZZA - In merito al bando per la gestione del nuovo centro di accoglienza dell’ex caserma Montello, giorni fa era intervenuto anche il Segretario Provinciale della Lega Nord, Davide Boni: “Una gestione allo sbando, – commenta Boni – con i soldi pubblici gettati al vento e affidati, non si capisce con quale criterio oggettivo, a chi sta dimostrando in varie parti del Paese, dal Veneto alla Lombardia, di non sapere come gestire situazioni difficili, con centri sovraffollati, senza che nessuno sappia con esattezza l’identità e quante sono le persone ospitate, tanto che rivolte e fughe sono ormai all’ordine del giorno”.



“Tra le questioni in sospeso c’è anche quella della Caserma Montello, – sottolinea Boni – balzata alle cronache già qualche mese fa per l’affidamento da parte della Prefettura della sua gestione alla fondazione con a capo Moriggi, religioso finito in guai finanziari sui quali deve essere ancora fatta chiarezza”. “Ci auguriamo che oltre al danno di avere sul territorio migliaia di clandestini, che non hanno ancora alcun status di rifugiato, - conclude Boni – non ci sia la beffa che a gestire queste strutture siano sempre i soliti nomi. Pertanto invitiamo gli organi competenti a vigilare attentamente, non solo sull’affidamento delle strutture ma anche sul rispetto delle regole di gestione”.