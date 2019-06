Milano Barona, cento nuovi alberi davanti all'ospedale San Paolo

Mellin si fa carico di una area di 1400 metri quadrati nel quartiere Barona, di fronte all'ospedale San Paolo. E poserà cento alberi a integrazione del verde esistente. Presentato ieri a Palazzo Marino il progetto, nell'ambito dell'iniziativa "Cura e adotta il verde pubblico".

"Ringrazio Mellin per aver promosso un intervento che renderà più bella un’area verde di Milano, a beneficio dei pazienti dell’ospedale e di tutti i cittadini, in particolare quelli dei quartieri Boffalora e Barona – ha dichiarato l'assessore Pierfrancesco Maran –. L’intervento dimostra come dalla sinergia tra pubblico privato nascano progetti sostenibili e utili per la collettività. A Milano abbiamo oltre 450mila alberi, un dato destinato a incrementare notevolmente anche grazie al contributo di cittadini, associazioni e aziende che collaborano a rendere la nostra città più verde".

"Il nostro Paese sta vivendo l’inverno demografico più difficile della sua storia e i bambini, così come l’ambiente, rappresentano il futuro di tutti noi. Mellin crede che la salute del pianeta e la salute delle persone siano interconnesse e sogna un futuro dove sempre più bambini crescono in un mondo che preserva la natura – ha aggiunto Fabrizio Gavelli, amministratore delegato di Mellin.