Milano, bimbo di dieci anni veglia un giorno intero la madre morta in casa

Un bambino di dieci anni ha vegliato per un giorno intero la madre morta: e' accaduto a Milano, e, come riporta il Corriere della Sera nelle pagine locali, solo dopo 24 ore il bambino ha chiamato i vicini, in lacrime. "Non volevo lasciarla sola", avrebbe detto il piccolo. Secondo quanto riferisce il quotidiano, la donna, gravemente depressa, era stata segnalata nel 2017 alla Procura del tribunale dei minori, dove era aperto un procedimento con la richiesta al Comune di disporre l'affido ai servizi sociali del figlio, che non frequentava regolarmente la scuola. La madre lavorava saltuariamente per un'impresa di pulizie e la casa in cui viveva con il figlio era in condizioni di abbandono.