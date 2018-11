Milano, blitz della polizia a Lorenteggio: trovate armi e droga

MILANO: POLIZIA SEQUESTRA ARMI E DROGA IN UN EDIFICIO A LORENTEGGIO

Gli agenti del Commissariato Lorenteggio a Milano hanno sequestrato durante il controllo di un edificio in via Quarti 40, in pessime condizioni strutturali e privo di illuminazione, quattro pistole. Le armi erano nei solai dello stabile, sotto un mucchio di cartoni ammassati. Si tratta di un revolver Smith Wesson calibro 38 special, una pistola semiautomatica Tanfoglio calibro 9x21 con matricola abrasa, una pistola a gas Zoraki semi/full auto pistol 925 calibro 9 apparentemente alterata e un piccolo revolver a percussione anulare Velodog calibro 22 short.

Tutte le armi avevano i caricatori inseriti e riforniti di proiettili e vi erano, inoltre, altre confezioni di munizioni: una scatola intera di cinquanta 38 special per la S&W e quasi un altro centinaio di proiettili per le altre tre armi. Nel nascondiglio, oltre alle armi e alle munizioni, i poliziotti hanno trovato una dose di 15 grammi di hashish. Secondo gli investigatori, la Zoraki 925 è stata alterata con una lavorazione apposita per sparare proiettili preparati ad hoc. Saranno gli accertamenti balistici della polizia Scientifica a verificare se e come si sia proceduto a queste modifiche e qual è la concreta potenzialità dell'arma. Con queste il numero delle armi sequestrate dal Commissariato Lorenteggio nel corso del 2018 è salito a dieci pistole e tre fucili - la metà di queste armi, peraltro, solo negli ultimi trenta giorni - oltre a tre silenziatori, una dozzina di caricatori e alcune centinaia di proiettili di vario calibro.