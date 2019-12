Milano, blocca la metro e aggredisce agenti: fermato con taser

Un cittadino gambiano di 22 anni e' stato arrestato dalla polizia questa mattina per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato: ha prima azionato il freno di emergenza della metropolitana e poi aggredito gli agenti. La volante e' intervenuta intorno alle 10.40 circa in via Peppino Impastato, nel deposito Atm, perche' l'uomo aveva azionato la maniglia per la frenata d'emergenza di un convoglio della metropolitana alla fermata San Donato. Successivamente il 22enne si e' scagliato contro il capostazione e ha danneggiato con un pezzo di ferro i mezzi Atm presenti nel deposito. Quando i poliziotti sono arrivati e sono intervenuti - stando al racconto degli stessi agenti - li ha aggrediti. Per bloccarlo, questi sono stati costretti a usare il taser, la pistola elettrica che impedisce i movimenti per qualche secondo. Secondo le informazioni raccolte pero', il giovane non si e' comunque fermato ed e' riuscito a lanciare un pezzo di ferro colpendo uno degli uomini della polizia. Infine e' stato fermato e arrestato