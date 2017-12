Milano, blocco del traffico da Santo Stefano: il Natale fa "impennare" il pm10

Smog a Milano, pm10 sopra la media: blocco auto da Santo Stefano



Da martedì 19 dicembre la concentrazione di pm10 a Milano ha superato regolarmente la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo, come rilevato dalle centraline di Arpa in città. E così da martedì 26 dicembre sarnano applicate le misure antismog di primo livello previste dall'accordo interregionale del bacino padano. Ovvero: divieto di circolazione dalle 8.30 alle 18.30 per diesel sino a classe euro 4 e blocco dalle 8.30 alle 12.30 peri diesel trasporto merci sino ad euro 3. Proibita anche l’accensione di camini e sistemi di riscaldamento a legna, falò e barbecue. Riscaldamento nelle abitazioni che può raggiungere i 19 gradi.

Da facebook, l'assessore milanese Marco Granelli commenta: "Milano sta facendo la propria parte cercando di combattere l'inquinamento con il blocco euro 4 diesel strutturale in area C dallo scorso febbraio 2017, il blocco euro 3 diesel in tutta la città strutturale dal prossimo autunno 2018, il bando per i filtri antiparticolato con un milione di euro, il bando caldaie con 1,6 milioni di euro per un totale di 2,6 milioni di euro di contributi dal Comune ai cittadini che vogliono inquinare di meno. E poi il programma Atm di sostituzione di tutti i bus da gasolio a elettrico nel 2030, iniziando con i primi 25 elettrici da marzo 2018 e poi 100-120 circa ogni anno. E infine il cambio delle caldaie a gasolio che dal prossimo anno non ci saranno più nelle case popolari del comune di Milano".

Area C attiva per tutto il periodo delle feste, tranne che per il 25 e 26 dicembre, l'1 gennaio e naturalmente nei weekend.