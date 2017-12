Milano, blocco del traffico da Santo Stefano: ora si spera nella pioggia

Smog a Milano, pm10 sopra la media: blocco auto da Santo Stefano. Si spera nella pioggia

Secondo i dati registrati ieri dalle centraline di Arpa Lombardia, salgono a otto i giorni consecutivi di superamento della media provinciale di 50 microgrammi per metro cubo nelle province di Milano (con 75.7 g/m3), Pavia, Lodi e Cremona. Settimo giorno in provincia di Mantova. Due giorni di superamento a Brescia, un giorno a Monza, Bergamo, Varese, Lecco, mentre in provincia di Como la media provinciale e' sotto ai limiti di 50 g/m3. Il Servizio meteorologico regionale dell'Agenzia prevede per oggi e soprattutto domani una diminuzione delle concentrazioni, grazie al transito della perturbazione di origine nordatlantica, accompagnata prima da precipitazioni moderate e neve anche a quote collinari e, successivamente, da un rinforzo dei venti, che determinera' condizioni favorevoli o molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti. L'eventuale sospensione delle misure antismog previste dall'accordo del bacino padano, sara' verificata domani. Allo stesso tempo il Centro Nivometeo di Bormio avverte che in montagna vi saranno condizioni di instabilita' del manto nevoso, la formazione di lastroni fragili e il possibile distacco di valanghe, con pericolo classificato in 3 marcato.

Nel capoluogo lombardo è scattato da ieri il blocco dei veicoli inquinanti tra le 8,30 e le 18,30: fino ad euro 3 ed euro 4 diesel senza filtro antiparticolato. Provvedimenti anche a Pavia e Bergamo. Proibita anche l’accensione di camini e sistemi di riscaldamento a legna, falò e barbecue. Riscaldamento nelle abitazioni che può raggiungere i 19 gradi.

Il giorno di Natale a Milano le tre centraline fisse hanno fatto registrare tutte concentrazioni di Pm10 superiori al consentito (50 microgrammi per metro quadro): 54 al 'Verziere', 62 a Citta' Studi e 64 a Pioltello. Il 'picco' massimo in Lombardia si e' registrato nella zona di Desenzano sul Garda, con 78 mc per metro cubo. Male anche Mantova (74) e Pavia (66). Qualche miglioramento e' atteso ora dalla pioggia che sta cadendo, anche se moderatamente, oggi e che dovrebbe aumentare domani. Da martedì 19 dicembre la concentrazione di pm10 a Milano ha superato regolarmente la soglia dei 50 microgrammi per metro cubo, come rilevato dalle centraline di Arpa in città. Area C attiva per tutto il periodo delle feste, tranne che per il 25 e 26 dicembre, l'1 gennaio e naturalmente nei weekend.

Via facebook, l'assessore milanese Marco Granelli commenta: "Milano sta facendo la propria parte cercando di combattere l'inquinamento con il blocco euro 4 diesel strutturale in area C dallo scorso febbraio 2017, il blocco euro 3 diesel in tutta la città strutturale dal prossimo autunno 2018, il bando per i filtri antiparticolato con un milione di euro, il bando caldaie con 1,6 milioni di euro per un totale di 2,6 milioni di euro di contributi dal Comune ai cittadini che vogliono inquinare di meno. E poi il programma Atm di sostituzione di tutti i bus da gasolio a elettrico nel 2030, iniziando con i primi 25 elettrici da marzo 2018 e poi 100-120 circa ogni anno. E infine il cambio delle caldaie a gasolio che dal prossimo anno non ci saranno più nelle case popolari del comune di Milano".