Milano, blog di Grillo: "Cosa ha fatto Sala? Su Comune buco nero informazione"

Milano, blog di Grillo: "Cosa ha fatto Sala? Su Comune baco nero informazione"



"Sei mesi di giunta Sala a Milano. Che ha fatto Mister Expo, a parte la farsa dell'autosospensione in seguito all'avviso di garanzia? Nessuno lo sa. I giornali non si sono mai curati di lui, neppure quando è stato indagato: la città è un buco nero dell'informazione. Qui potrebbe succedere di tutto senza che nessuno se ne accorga. Per esempio una notizia censurata da tutti i media: ieri la Finanza è entrata al Comune di Milano, dove ha sequestrato tutta la documentazione afferente le opere Expo realizzate al Palazzo di giustizia. Qualcuno di voi l'ha saputo? No. Nessun giornale o tg ne ha parlato. Ora immaginate per un istante cosa sarebbe successo se la stessa cosa fosse successa a Roma. Non si sarebbe parlato d'altro per mesi". Così Gianluca Corrado, Patrizia Bedori, Simone Sollazzo, consiglieri comunali del M5S, in un post pubblicato in apertura sul sito di Beppe Grillo dove i consiglieri del Movimento scrivono in riferimento al sindaco: "Ma cosa ha fatto quindi in questi mesi? Di seguito 10 punti: dal conflitto di interesse con l'assessore suo socio all'assessora che non vuole pubblicare il suo reddito come prevede la legge". Quindi, il lungo post, elenca 10 punti. Sui "confilitti di interesse: a parte quelli personali del sindaco, derivanti dai suoi pregressi incarichi, ve ne sono parecchi, almeno potenziali, all'interno della giunta. Roberto Tasca si occupa delle casse del Comune dopo aver fatto affari con Sala (entrambi sono fondatori di Medhelan Management & Finance e soci di Kenergy, impresa che produce energia fotovoltaica), essere vicepresidente di Webank e di Bpm e presidente dell'organismo di vigilanza del Fondo Strategico Italiano e della Simest. Molti dei più stretti collaboratori di Sala sono stati scelti dal sindaco proprio dal mondo bancario: Arabella Caporello (Banca popolare di Milano) come direttore generale del Comune, Cesare Ferrero (ex Bnp Paribas) alla presidenza di SoGeMi, Giovanni Gorno Tempini (da Cassa Depositi e Prestiti) come presidente di Fondazione Fiera". Su Expo, "considerato un successo planetario dallo stesso sindaco e da tutto il Pd, in realtà è stato ben altra cosa. Basti pensare che, secondo i calcoli della Magistratura contabile, l'esercizio 2015 si è chiuso con una perdita di 23,8 milioni di euro a fronte di un miliardo e 200 milioni di ricavi. Molte le criticità messe in luce dai giudici contabili: in primis, la ovuta alle deroghe riservate ad Expo dalle norme per la necessità di terminare le opere".



I consiglieri M5s scrivono anche "Sala è indagato nell'inchiesta sulla piastra Expo. Durato poco il teatrino dell'autosospensione a dicembre, al sindaco sarebbero contestati reati quali il falso ideologico e il falso materiale. Le indagini della Procura Generale proseguiranno fino a giugno". Altro punto "Cascina Merlata: bisogna fare un passo indietro nel 2011, quando si decide di costruire il nuovo quartiere di Cascina Merlata e, in un'area attigua, un albergo. Nel 2013, però, a Expo 2015 Spa si accorgono che non è stato previsto uno spazio per il parcheggio dei pullman turistici. L'area che dovrebbe diventare un albergo sembra perfetta: abbastanza grande e abbastanza vicina al sito di Expo. Cascina Merlata Spa, proprietaria dei terreni, per realizzare il parcheggio temporaneo sulla sua area chiede a Expo s.p.a., di intercedere con il Comune per ottenere una integrazione dell'accordo di programma. A dicembre 2016, il Consiglio Comunale approva la delibera, consentendo così l'estensione sull'area dell'ennesimo centro commerciale monstre. Il sindaco Sala scappa dall'aula al suono della campana che annuncia il voto"

LA RISPOSTA DI SALA - "Su questi blog il mio livello di interesse e' molto limitato". Cosi' il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato a margine della seduta del Consiglio comunale, il post pubblicato dai consiglieri del Movimento 5 stelle a Palazzo Marino sui primi sei mesi di mandato. Secondo M5S la giunta Sala non ha ottenuto risultati. "Trovo che sia una strana idea che non si sia fatto niente in questi mesi - ha spiegato - e sono certo che i cittadini milanesi non la pensino cosi'. Io comunque continuo a rivolgermi a loro e faro' cosi' fino alla fine".

BUSSOLATI: MILANO ESPORTA NUOVE PRATICHE - "Le pagine dei quotidiani sono piene di articoli che riconoscono lo straordinario lavoro che ha realizzato la giunta Sala in meno di otto mesi di amministrazione. Dal piano, senza precedenti, sulle periferie urbane da 356 milioni di euro, al grande progetto sugli scali ferroviari – la cui delibera in Comune è stata votata dal Consiglio comunale senza alcun voto contrario – con il recupero e il riuso di vaste zone abbandonate e grandi superfici di verde. Milano vola nel turismo, batte ancora Roma e supera l’anno d’oro di Expo con 5.6 milioni di visitatori nel 2016, Milano accoglie e non rinuncia ad essere metropoli di livello internazionale, Milano si attesta come città record per la presenza di donne che lavorano. Milano esporta buone pratiche e modelli. Capisco che le beghe romane impongano a Beppe Grillo di dedicarsi alle vacanze, ma tra una e l’altra, trovi il tempo per passare A Milano e venga a constatare lui stesso quanto i suoi deliri, sulla nostra città e l’amministrazione, siano lontani dalla realtà". Così il segretario metropolitano, Pietro Bussolati, risponde a quanto scrive Beppe Grillo sul suo blog circa Milano e l'amministrazione Sala.