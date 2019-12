Milano, Boccassini va in pensione in silenzio. Per lei niente cerimonie



Senza clamori e senza festeggiamenti Ilda Boccassini s ene va in pensione. E se anche sarà in pensione da domenica, già non la si vede più tra i corridoi del Palazzo di Giustizia di Milano, dopo tanti anni sotto i riflettori.

Per decenni è stata il magistrato simbolo della Procura di Milano, anche per questo forse non ha voluto celebrazioni, ne' ufficiali ne' informali, per non dare nell'occhio ancora una volta. Quel suocarattere deciso e risoluto non è sempre piaciuto a tutti. Piutosto il contrario. Ma la cosa non sembra averla mai toccata più di tanto.



Formalmente sara' in pensione da domenica, il giorno dopo il suo 70esimo compleanno, ma ieri, da quanto si e' potuto ricostruire, e' stato il suo ultimo giorno di lavoro. Oggi Boccassini, che fu amica di Giovanni Falcone, che coordino' molte indagini su Silvio Berlusconi e che a fine 2015 provo' senza successo a correre per il ruolo di procuratore capo, non era in ufficio. "Se ne e' andata ieri", e' stato spiegato nei corridoi della Procura secondo quanto ripoerto l'agenzia Ansa.