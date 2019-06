Milano, boom di bar cinesi: +55% da 2011. Aumenti record Brescia, Lodi, Lecco

di Luca Losito per Affaritaliani.it Milano

Dal 2011 a Milano i bar cinesi sono aumentati del 55%, un’ondata che ha varcato i confini della città metropolitana e ha visto arrivare incrementi a due zeri anche e soprattutto nelle province lombarde. La notizia emerge da un report pubblicato da Unioncamere, che periodicamente analizza e stima l’andamento delle attività economiche regione per regione. Report che Affaritaliani.it Milano ha analizzato per capire la realtà lombarda.C’è dunque una piccola via della seta, in piena e continua evoluzione, a Milano e in Lombardia. Parliamo di un vero e proprio boom di aperture di bar cinesi avvenuto negli ultimi anni. Nel capoluogo lombardo, dove si concentrano il maggior numero delle attività, si è passati dai 547 esercizi del 2011 agli 850 del 2019. Un aumento del 55% in otto anni. Numero notevole, ma non certo l’unico come vedremo più avanti.

I bar all’ombra della Madonnina hanno sempre più gli occhi a mandorla. Tuttavia guardando meglio i dati pubblicati da Unioncamere e aggiornati al primo trimestre dell’anno in corso, sembra venir fuori un trend regionale. Con le province che “corrono” più di Milano e che continuando così potrebbero ridurre notevolmente il gap attuale in pochissimi anni.Gli aumenti delle nuove attività, infatti, sono stati più corposi in provincia. Brescia, ad esempio, nello stesso arco temporale, tra il 2011 e il 2019, ha registrato un incremento dell’86%. Crescite vertiginose, poi, si sono verificate a Lodi, dove si è passati da 7 a 38 bar (incassando un clamoroso +443%), e a Lecco, dove dai soli 3 esercizi del 2011 si è arrivati ai 18 di inizio 2019 (portando a casa un esorbitante +500%).

Ora come ora è difficile dire se la crescita di tali attività continuerà a ritmi così sostenuti. Di sicuro ci si ritrova di fronte a una chiara tendenza che riguarda l’intera regione. Territorio fertile per molti lavoratori, ed evidentemente risultato accogliente anche agli imprenditori orientali.

I bar cinesi in Lombardia, in totale, oggi sono 1716. Al primo posto, come detto, c’è Milano con 850 esercizi. Al secondo, segue e avanza Brescia con 164 bar e poco distante a completare il podio troviamo Bergamo a quota 164. Ma con delle crescite così rapide, la classifica potrebbe dover essere aggiornata anche a breve.