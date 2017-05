Milano,boom di divorzi coi tempi brevi.Code in tribunale, metal detector rotto

BOOM DIVORZI A MILANO: CODE IN TRIBUNALE PER UN METAL DETECTOR ROTTO

Continua il boom di richieste di divorzio a Milano dopo l'introduzione della normativa sui tempi brevi. I numeri diventano sempre più importanti e corposi. Per di più, nella giornata di mercoledì le coppie di coniugi arrivate in tribunale per dirsi addio hanno dovuto passare diverse ore in coda uno di fianco all'altro a causa di un metal detector rotto. Per questo la coda per i divorzi davanti alla sezione famiglia del Tribunale di via San Barnaba si è allungata a dismisura.

DIVORZIO: A MILANO BOOM DI SENTENZE DOPO NORMATIVA SU 'TEMPI BREVI'

"Il distretto milanese dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani-AMI, con ben 7 sezioni territoriali ed una intensa attività di formazione che in due anni ha portato all'organizzazione di ben 10 convegni, è ormai realtà rappresentativa nel Nord Italia di AMI, primaria associazione nazionale del settore, tanto che è stata istituita la nuova figura del vicepresidente, carica assegnata all'Avvocato Silvia Colombo, Laurea in Giurisprudenza all'Università Cattolica di Milano, già Consigliere Tesoriere della Sezione. A selezionare la vicepresidente milanese è stata la Presidente, Avv. Laura Galli, che l'ha scelta "per la dedizione dimostrata e la fiducia in lei riposta".

E' quanto si legge in una nota dell'associazione. "Milano - dichiara Colombo - registra negli ultimi mesi un boom di divorzi, sia contenziosi che congiunti, in particolar modo dopo l'introduzione della normativa sul 'divorzio breve', che ha accorciato i tempi della separazione per poter divorziare. In compenso, sono diminuite le separazioni consensuali, sicuramente anche grazie all'introduzione della normativa inerente la 'negoziazione assistita', cioè alla possibilità di separarsi o divorziare a certe condizioni con l'assistenza di un avvocato per parte e senza il ricorso al giudice. In particolare, a Milano si concludono circa 800 negoziazioni l'anno. Il dato che appare in parallelo con l'aumento dei divorzi è il calo dei matrimoni e, da ultimo, l'incremento delle unioni civili: si pensi che nel capoluogo lombardo, in testa su tutto il resto d'Italia, alla fine di gennaio 2017 ne sono state registrate 261 e il numero tenderà ad aumentare".