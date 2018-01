Milano, borse e giubbotti contraffatti, sequestrati 300 articoli in Duomo



Un intervento di contrasto all'abusivismo commerciale e' stato organizzato dalla polizia locale di Milano. Ieri, in zona piazza Duomo, gli agenti sono intervenuti per bloccare la vendita illegale di merce contraffatta in bancarelle improvvisate sotto i portici di Corso Vittorio Emanuele II, all'altezza di via Foscolo e Santa Radegonda.



Il Nucleo Anti Abusivismo e' entrato in azione verso le 17.30 e ha sequestrato 72 articoli d'abbigliamento con marchio contraffatto, soprattutto borse, ma anche cappelli, giubbotti e portafogli, e 204 accessori per cellulari tra cui diverse aste selfie. Tre venditori abusivi sono stati multati con una sanzione di 3.000 euro per vendita non autorizzata. Dopo l'intervento l'area e' presidiata da uomini in borghese per impedire un eventuale ritorno dei venditori abusivi.